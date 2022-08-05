Ankara'dan sonra İzmir'de de Halk Ekmek'e zam

İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek fiyatı, yüzde 20 artışla 2,5 liradan 3 liraya yükseldi.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada zammın gerekçesi aşırı artan maliyetler olarak açıklandı. Açıklamada şöyle denildi:

"İzmirliye ucuz ve sağlıklı ekmek ulaştırmak için üretip Halk Ekmek Büfeleri'nde kâr gözetmeden sattığımız ekmek fiyatında aşırı artan maliyetler nedeniyle düzenleme yapmak zorunda kaldık. 08.08.2022 Pazartesi gününden itibaren ekmeğimizin fiyatı 2,5 lira yerine 3 lira olacaktır."

Ankara'da da Halk Ekmek pazartesi gününden itibaren zamlı fiyatıyla satılacak.