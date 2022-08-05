Ankara Halk Ekmek'e zam geldi

Ankara Halk Ekmek'in fiyatı 8 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla 3 TL olarak belirlendi.

Ankara'da daha önce Halk Ekmek fiyatı 2 TL seviyesinde bulunuyordu.

"Ankara Büyükşehir Belediyesi her gün yaklaşık 1 milyon adet üretilen 250 gram Halk Ekmek ile vatandaşlarımızın bütçesine büyük katkı sağlanmaktadır. Bu bakımdan, maliyetlerin sürekli ve soluksuz olarak artmasına rağmen uzun süre Halk Ekmek'te fiyat artışı yapılmamış, un stoku bitene dek zararına satışlar sürdürülmüştür. Önceki fiyat artışının yaşandığı 2 Mart 2022 tarihinden bu yana unda %80, mayada %81, elektrikte %67, doğal gazda %75, işçilikte %37, nakliye/büfe payı maliyetinde %39 ve diğer kalemlerde (amortisman, bakım vb.) %17 fiyat artışı yaşanmıştır" denilen açıklamada, "Maliyetlerdeki bu yüksek artışlar Halk Ekmek'te de fiyat artışını zorunlu kılmıştır" ifadesine yer verildi.