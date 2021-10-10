Ankara’dan Sahneler: 'Ankara benim için her şey...'

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi dikkat çeken bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

Ankara araştırmacısı ve fotoğraf sanatçısı Uğur Kavas’ın uzun yıllardır Ankara sinema tarihi üzerine yaptığı çalışmalar önce bir kitaba sonra da sergiye dönüşmüş durumda.

Ankara sinemaları, Ankara’da çekilen filmler, belgeseller ve orijinal afiş ve set fotoğraflarının yer aldığı sergi Ankara tarihine de ışık tutarken, bir yandan da kentin sinema tarihindeki yerini de gözler önüne seriyor.

'70'li yılların başından beri Ankara'yla ilgili her şeyi topluyorum'

18 Ekim'e kadar ziyaretçilere açık olacak sergi sırasında görüştüğümüz Uğur Kavas, serginin ortaya çıkış hikayesini şöyle anlatıyor:

"Ben Ankara araştırmacısıyım, 1954 doğumluyum, 70'li yılların başından beri Ankara'yla ilgili her şeyi topluyorum. 11 tane de yayınım var. Bu sinema çalışmasına 2000'li yılların başında başladım, dosyalıyordum sadece. Tamamen Ankara'da çekilen ilk film olan Kaderin Mahkumları ile ilgili çok fazla materyal gelince elime daha da hızlandırdım çalışmayı."

'Ankara benim için her şey'

"Sonrasında FİYAP destek verdi ve bir kitap çıktı ortaya. Bunun genişletilmiş halini de Ankara Büyükşehir Belediyesi yaptı, Çankaya'da sergisini açmış olduk. İşim gücüm Ankara, Ankara dışından bir şey yapmıyorum. Ankara tutkumun kaynağı buralı olmam. Ankara benim için her şey."

Uğur Kavas kimdir?

1954 yılı Ankara doğumlu olan Kavas, yaşamının bir döneminde Kültür Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu dansçısı, öğreticisi ve yöneticisi olarak Türkiye’yi temsil eden ekibin içinde yer aldı.

Çankaya Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünde fotomuhabir olarak görev yaptı. 1970’lerden itibaren Ankara ile ilgili yayın, efemera, fotoğraf toplayıp kent mimarisi üzerine araştırmalar yapan Uğur Kavas, çok sayıda sergi ve kitaba imza attı.