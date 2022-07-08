Ankara'daki TOGO kuleleri hakkında yıkım kararı

Ankara'da tartışma konusu olan 29 katlı 'TOGO Kuleleri' hakkında Danıştay'dan karar geldi.

Halktv'de yer alan habere göre, 12 Ağustos 2018 tarihinde TOGO Kuleleri’nin bulunduğu alana ilişkin alınan “1,50 emsale düşürülmesi” kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin işleme karşı açılan dava sonuçlandı. Daha önce Ankara Bölge Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesince alınan davanın reddine kararının ardından Danıştay 6. Dairesi, bu kararı oy birliği ile “kesin” olarak onadı. Karar sonrası emsal 2.10’a göre yapılan, plan notlarıyla emsal 9.98’i bulan yapının yıkımının önünde hiçbir engel kalmadı.

Emsal artışı ve plan notlarının iptali kararının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi kaynakları, yıkım süreci için prosedürün uygulanmaya başlandığını ve bürokratik işlemlerin ardından harekete geçileceğini açıkladı.