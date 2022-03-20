Ankara'daki Newroz kutlamasında ateş yakılmasına polis engeli

Ankara’da Newroz kutlaması, Anıtpark’ta bugün yapıldı. Halay çekilip türküler söylenen kutlamada sanatçı Mehmet Atlı sahne aldı. Kutlamalara yüzlerce yurttaşın yanı sıra HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, HDP MYK üyesi Doğan Erbaş, Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi (SYKP) MYK üyeleri Cansel Aslan ve Halit Elçi de katıldı.

Anıtpark ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis, bazı pankartların alana sokulmasına ve alanda Newroz ateşi yakılmasına izin vermedi.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, alanda Newroz ateşi yakılmasına izin verilmemesine ilişkin "Yetkililer, biz buna güleriz, çünkü biz o ateşi çoktan yaktık. Biz o ateşi, ‘Bir kıvılcım düşer önce, büyür yavaş yavaş’ dedik öyle yaktık. Biz o ateşi gençlerle, Kürtlerle, Alevilerle, bütün halklarla, inançlarla yaktık, kadınlarla yaktık. Siz ateş yaktırsanız ne olur, yaktırmasanız ne olur? Biz o ateşi çoktan yaktık, o ateşi kimse söndüremez" dedi.

Kerestecioğlu konuşmasında “Bu yıl hep beraber kazanma zamanı diyoruz. Hep beraber kazanacağız. Biz kadınlar olarak, işçiler olarak, gençler ve bütün halklar olarak Kawalarız. Bütün halklar olarak birleştik. Bugünün Kawa’sı HDP’dir" dedi.

Kutlamaya destek veren parti ve sivil toplum kuruluşları adına bir konuşma yapan Semra Demir, “Newroz, Mezopotamya ve Anadolu halklarının ve ezilen, sömürülen halkların, kanı, canı ve emekçilerin alın teriyle beslenen zalim Dehaklara dur dediği gündür. Kawa’nın yaktığı özgürlük ateşi, ezilen halklar için tiranlara karşı verilen mücadele, direniş ve özgür bir yaşamı kurma sözüdür" dedi.

Demir "AKP-MHP iktidarının onayladığı tezkereler ile sınır ötesine yapılan askeri saldırılar, içerideki Kürt inkarının yansımasıdır. Her çıkmazda askeri saldırılarla kendini kurtarmaya çalışan AKP MHP faşist iktidarı, şoven ve ırkçı politikayı kendine siyasi argüman haline getirmiştir… Saray iktidarının bu ülkenin çıkarı ve yararına dayalı hiçbir planı yoktur. Aksine, tercih ettiği savaşın faturası işçi ve emekçilerden çıkarılmaktadır. Bugün Ukrayna topraklarında yürütülen savaş, bir tarafta ABD, AB ve NATO diğer tarafta Rusya arasında süren emperyalist hegemonya savaşıdır. Dünyanın dört bir yanında süren savaşlar, küresel sermayenin sömürü sahasını genişletme çabasının bir ürünüdür" diye konuştu.