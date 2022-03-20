İstanbul, Ankara, İzmir, Van, Hakkari dahil 36 merkezde Newroz kutlamaları

Bugün İstanbul, İzmir, Ankara, Van, Batman, Hakkari, Antep, Urfa, Adana, Silopi, Doğubayazıt ve Silvan başta olmak üzere 36 merkezde Newroz ateşi yakıldı.

Newroz kutlamaları Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Özgür Kadın Hareketi (Tevgera Jinên Azad-TJA) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) öncülüğünde gerçekleştirildi.

İstanbul'daki kutlamalar Yenikapı Meydanı'nda yapıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre yüzbinlerce kişinin katıldığı mitingde "Demokrasi İttifakı" adına konuşmalar yapıldı. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın da katıldığı etkinlikte ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü, SODAP Eş Sözcüsü Sevtap Akdağ Karahalı, SYKP Eşbaşkanı Cavit Uğur, Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın, EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş sahneye çıkarak Newroz’u kutladı.

ANKA'nın haberine göre etkinlikte ortak metni Halk Evleri'nden Tuğçe Özçelik okudu. Metinde şöyle denildi:

"- Emperyalizm ve faşizmin en kirli yüzü ve en kanlı elbisesi ile ülkemizin ve bölgemizin üzerinde dolaşmaktadır. 30 yıl önce güneyimizden başlattıkları Irak, Suriye, Yemen, Libya yayarak sürdürdükleri yeniden sömürgeleştirme ve hegemonya bugün de kuzeyimizde Ukrayna'dan başlattılar. Bizler bölge ve dünya halklarına sömürü zulüm ölüm ve gözyaşından başka bir şey getirmeyen bu Emperyalist sömürgecilik ve hegemonya savaşlarını ve işgalleri reddediyoruz. Ülkemizde de Alevilerin de Kürt halkının kimliğinin kültürünün inkarına dayanan Kürtlerin anadillerini asimile etmeye çalışan siyasal haklarını tanımayan devlet politikalarını ve Kürt halkının siyasal temsilcilerine dayatılan tecrit hapsetme ve yok etme politikalarını reddediyoruz.

- Şenyaşar ailesi ve Deniz Poyraz cinayetleri başta olmak üzere Kürtlere karşı işlenen canice cinayetlerinin yargılanmamasını, adaletin sağlanmamasını reddediyoruz. Özgürlük, eşitlik, demokrasi, adalet, insanca yaşam mücadelesi veren ve bu mücadelelere önderlik eden işçilerin, üniversite öğrencilerinin ve hocalarının, gazetecilerin, ekolojistlerin, yaşam savunucularının, cezaevlerinde tecrit baskıya ve işkenceye maruz bırakılmasını reddediyoruz. İşçilerin ağır koşullarda, açlık sınırındaki ücretlerle çalıştırılmalarına, ağır bir yoksulluk ve sömürüye maruz bırakılmalarını, hakları için mücadele edenleri, polis terörüyle sindirilmeye çalışılmalarını, işten atılmalarını, sendikal haklarının gasp edilmesini reddediyoruz.

- Derelerin, tarım alanlarının, ormanların, zeytinliklerin kısaca doğanın ve kentlerin sermayenin yağmasına, politika erbabının rantına kurban edilmesini reddediyoruz. Gençlerin geleceğini yok eden üniversitelerin bilimsel niteliğini ortadan kaldırıp faşist siyasetin işgaline açan, eğitimin bütününüyse bir yandan ticarileştirip diğer yandan dinselleştiren, din eğitimini 4 yaşa kadar indirmeyi hedefleyen, okulları, tarikatların faaliyet alanı haline getiren uygulamaları reddediyoruz. Kadınların ve LGBTİ+'nın yaşam haklarına saldıran, şiddeti ve eşitsizliği yasallaştırmaya çalışan erkek egemen politikaları reddediyoruz.

- Emperyalistlerin ve faşizmin dünyada ve ülkemizde halklara dayattığı yaşam biçimi, savaş, sömürgecilik, faşizm ve Neo-Liberal yağmacılıktır ve biz böyle bir yaşamı reddediyoruz. Bugün bu meydanda ve ülkemizin birçok meydanında Nevroz için bir araya gelen 10 binler 100 binler milyonlar savaşa, faşizme ve yoksullaştırmaya karşı seslerini yükseltiyorlar. Nevroz ezilen halkların özlemini duyduğu barışı, kardeşliği ve eşitliği kazanmanın mücadelesidir. Savaşa karşı barış, faşizme karşı özgürlük, yoksullaştırmaya karşı; iş, aş ve ekmek için omuz omuza mücadeleye çağırıyoruz.”

İzmir'de Newroz ateşini Deniz Poyraz'ın ailesi yaktı

İzmir Gündoğdu Meydan'ında onbinlerin katılımıyla gerçekleşen Newroz ateşini, HDP İzmir il binasında katledilen Deniz Poyraz'ın ailesi yaktı. Kitle sık sık, "Deniz Poyraz ölümsüzdür", "Şehit namirin" sloganları atarken, Newroz ateşi yakıldığı esnada Ege ve Karadeniz bölgelerine özgü şarkılar seslendirildi.