Ankara'daki inşaatta yaralanan ODTÜ öğrencisi Emre Çetin yaşamını yitirdi

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Ankara Şubesi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Merkez Ankara projesinin inşaatında 15 Ağustos’ta meydana gelen kazada yaralanan ODTÜ İnşaat Mühendisliği öğrencisi Emre Çetin’in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İMO Ankara Şubesi, “Başımız sağ olsun. 15 Ağustos’ta Merkez Ankara şantiyesindeki kazada yaralanan, 58 gündür yaşam mücadelesi veren inşaat mühendisliği öğrencisi Emre Çetin yaşamını yitirdi. Yakınlarına başsağlığı diliyor ve konunun takipçisi olacağımızı bildiriyoruz. Suçlular hesap versin" paylaşımında bulundu.

AKP'li vekilin inşaatındaki kaza

AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’ın şirketi Pasifik İnşaat’ın Ankara’da yaptığı ‘Merkez Ankara’ projesinin inşaatında, 15 Ağustos 2022 tarihinde fırtına nedeniyle kalıp devrilmişti.

Devrilen kalıp, Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Taha Öztürk, ODTÜ Mimarlık öğrencisi Ege Kıratlı ve ODTÜ İnşaat Mühendisliği öğrencisi Emre Çetin’in üstüne düşmüştü. Taha Öztürk olayın ardından hayatını kaybederken, Ege Kıratlı ve Emre Çetin ağır yaralanmıştı. Emre Çetin'in de yaşamını yitirdiği bildirildi.

Üç üniversite öğrencisinin fırtınaya rağmen çalıştırıldığı ileri sürülmüştü.