Ankara'da yaklaşık bin kişi sokak hayvanları için bir araya geldi

Türkiye'nin çeşitli illerinden Ankara'ya gelen yaklaşık 1000 hayvan hakkı savunucusu, Anıt Park'ta sokak hayvanları için 'Büyük Ankara Mitingi' düzenledi.

Ellerinde, 'Sokağıma dokunma' ve 'Onları korumak bizim hakkımız' gibi dövizler taşıyan grup, "Kısırlaştır, aşılat, yaşat" sloganları attı.

'Tek çözüm sürdürülebilir kısırlaştırma'

DHA'nın haberine göre grup adına açıklama yapan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Haydar Özkan, hayvanların rahat yaşamaları ve iyi muamele görmeleri için 2004 yılında Hayvanları Koruma Kanunu'nun yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Buna rağmen kanundaki gerekliliklerin yerine getirilmediğini belirten Özkan, "Hayvanları Koruma Kanunu'na rağmen hala daha 1389 belediyeden 1200'ünde bakımevi ve kısırlaştırma yoktur. Sokak hayvanı sorununun tek çözümü her belediyenin kendi sınırları içinde bakımevi ve kısırlaştırma merkezini kurmasıdır. Bunu yapmadığınız takdirde, ilçeler şimdiye kadar olduğu gibi, büyük dev yaşam alanlarına götürme bahanesi ile birbirlerini sınırlarına köpek atmayı daha da hızlandıracaklar ve çözüm diye önerdiğiniz 62 dev toplama alanları sahipsiz sokak köpeği sayısının patlayarak artmasına sebep olacak ve katliamlar artarak devam edecektir. Tek çözüm sürdürülebilir kısırlaştırmadır. Can verir canlarımızı vermeyiz" dedi.