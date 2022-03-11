Ankara'da ulaşıma zam

Ankara’da toplu ulaşıma zam yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü, UKOME’de alınan kararı duyurdu. Buna göre 4,50 TL olan tam bilet 6,50 TL’ye, 2,50 TL olan öğrenci bileti 3,50’ye çıktı.

Zamlı tarifeye 15 Mart Salı gününden itibaren uygulanmaya başlanacak.

'Kârları yetmeyen patronların derdini yurttaşlar çekmek zorunda değil'

TKP Ankara İl Örgütü, ABB Başkanı Yavaş’ın toplu taşıma ücretinin 6,5 TL olması yönündeki teklifine dair açıklamada bulunmuştu.

"Ulaşım Haktır #HemenDevletleştirme" başlıklı açıklamada, "Kârları yetmeyen patronların derdini yurttaşlar çekmek zorunda değil" denilmişti.