Ankara'da toplu taşımaya yeniden zam planı: 'Ulaşım Haktır'

Ankara’da yılbaşında zamlanan toplu taşımaya kârlı olmadığı için yeniden zam yapılması planlanırken, yüksek akaryakıt fiyatları nedeniyle Ankara’da özel halk otobüsleri ve dolmuşlar toplu ulaşım ücretlerine zam yapılması talebiyle kontak kapattı.
Konuya dair "Ulaşım Haktır #HemenDevletleştirme" başlığıyla açıklama yayınlayan Türkiye Komünist Partisi Ankara İl Örgütü, yayınladığı açıklamada ulaşımın kâr amacı güdülmeden ücretsiz sağlanması gereken bir hizmet olduğunu vurguladı. "Kârları yetmeyen patronların derdini yurttaşlar çekmek zorunda değil" ifadelerine yer verilen açıklama şöyle: