Türkiye Komünist Partisi emekçi mahallelerindeki semt evlerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda bugün Ankara'da üç yeni semt evi açıldı.
Sincan ilçesindeki Ulubatlı Hasan Semt Evi, bugün TKP MK üyesi Cansu Oba ve Dayanışma Meclisi üyesi yazar Fatih Yaşlı'nın katılımıyla açıldı.
Ankara'da bugün iki semt evinin açılışı daha gerçekleştirildi.
Bugün #Ankara'nın üç ayrı ilçesinde semt evi açılışımız var.#Sincan Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde TKP Merkez Komite üyesi Cansu Oba ve Dayanışma Meclisi üyesi Fatih Yaşlı'nın katılımıyla semt evimizi açtık.— TKP (@tkpninsesi) March 26, 2023
Güzel günler için buluşan bu kalabalığı daha da büyüteceğiz! pic.twitter.com/7mur6uCezm
Yenimahalle ilçesinde bulunan Demetevler Semt Evi'nin açılışı, TKP Parti Meclisi üyesi İlter Aslaner'in katılımıyla yapıldı.
Bugün #Ankara'da üçüncü semt evimizi de #Yenimahalle'nin emekçi yerleşimi #Demetevler'de açtık.— TKP (@tkpninsesi) March 26, 2023
Eşitlik, kardeşlik ve bolluk içinde yaşayacağımız bir ülke kurmak için #YurttaşSözü veriyoruz. Semt evimiz her tür felakete, haksızlığa, sömürüye karşı örgütlülüğün adresi olacak. pic.twitter.com/xLCFIVxFGU
Keçiören ilçesindeki İncirli Semt Evi ise TKP Ankara İl Başkanı Ali Ufuk Arikan ve TKP milletvekili adaylarının katılımıyla yeni yerinde açıldı.
Bugün Ankara'nın üç ayrı emekçi mahallesinde üç ayrı semt evi açtık.— TKP (@tkpninsesi) March 26, 2023
İncirli Semt Evi açılışımızı TKP Ankara İl Başkanı Ali Ufuk Arikan ve milletvekili adaylarımızla birlikte gerçekleştirdik. pic.twitter.com/WwiJ8FyV5q