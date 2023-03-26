Ankara'da üç yeni semt evi açıldı

Bugün #Ankara'nın üç ayrı ilçesinde semt evi açılışımız var.#Sincan Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde TKP Merkez Komite üyesi Cansu Oba ve Dayanışma Meclisi üyesi Fatih Yaşlı'nın katılımıyla semt evimizi açtık.



Güzel günler için buluşan bu kalabalığı daha da büyüteceğiz! pic.twitter.com/7mur6uCezm