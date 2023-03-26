Ankara'da üç yeni semt evi açıldı

Bugün Ankara'da Ulubatlı Hasan Semt Evi, Demetevler Semt Evi ve İncirli Semt Evi açıldı.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi emekçi mahallelerindeki semt evlerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda bugün Ankara'da üç yeni semt evi açıldı.

Sincan ilçesindeki Ulubatlı Hasan Semt Evi, bugün TKP MK üyesi Cansu Oba ve Dayanışma Meclisi üyesi yazar Fatih Yaşlı'nın katılımıyla açıldı.

Ankara'da bugün iki semt evinin açılışı daha gerçekleştirildi.

Yenimahalle ilçesinde bulunan Demetevler Semt Evi'nin açılışı, TKP Parti Meclisi üyesi İlter Aslaner'in katılımıyla yapıldı.

Keçiören ilçesindeki İncirli Semt Evi ise TKP Ankara İl Başkanı Ali Ufuk Arikan ve TKP milletvekili adaylarının katılımıyla yeni yerinde açıldı.