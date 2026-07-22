Ankara’da TUSAŞ'a ait eğitim helikopteri düştü: Emekli albay pilot yaşamını yitirdi, Hava Kuvvetleri personeli binbaşı yaralandı

Ankara'da TUSAŞ'a ait eğitim helikopteri, Ankara-Eskişehir karayolu Temelli mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle araziye düştü.

Adalet Bakanı Akın Gürlek Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal'ın yaşamını yitirdiğini, Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'nun yaralandığını açıkladı.

AA'nın ilk haberinde "bir şirkete ait sivil helikopterin" düştüğü kazada 2 kişinin yaralandığı, olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildiği bildirildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Helikopterin düşüş nedeninin belirlenmesi amacıyla kaza kırım ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Yetkililerin olayla ilgili teknik değerlendirmelerinin sürdüğü bildirildi.

Valilik: TUSAŞ tesislerinden havalanan R-44 tipi eğitim helikopteri

Ankara Valiliği'nden daha sonra yapılan açıklamada helikopterin TUSAŞ tesislerinden havalandığını, yaralanan personelden birinin ambulansla, diğerinin ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldığını kaydedildi.

Valilik açıklaması şöyle:

Bugün saat 10.02’de, Sincan ilçemize bağlı Temelli Mahallesi sınırları içerisinde TUSAŞ tesislerinden havalanan R-44 tipi eğitim helikopterinin düştüğü bilgisi alınmıştır. İlk belirlemelere göre helikopterde bulunan iki personel kazadan yaralı olarak kurtarılmıştır. Yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerinden sonra bir yaralı ambulansla diğer yaralı ise ambulans helikopterle hastaneye sevk edilmiştir. Olayın ardından bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerekli güvenlik tedbirleri alınarak olay yeri emniyet altına alınmıştır. Kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme ve araştırma çalışmaları ilgili kurumlarca sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

ANKA Haber Ajansı, Robinson R44 helikopterlerinin kamu personeline yönelik temel helikopter eğitimlerinde TUSAŞ Uçuş Okulu tarafından kullanıldığını aktardı.

Akın Gürlek duyurdu: Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal yaşamını yitirdi, Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu yaralı

Kazaya ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gürlek sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ankara’nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan bir eğitim helikopterinde bulunan Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal’ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim.

Merhuma Yüce Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu’na acil şifalar temenni ediyorum.

Kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 1 Cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."

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