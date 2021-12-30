Ankara'da toplu ulaşıma zam

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü'nün yeni toplu taşıma tarifesine ilişkin hazırladığı teklif, Ulaşım Koordinasyon Merkezince (UKOME) karara bağlandı. Yapılan fiyat artışı ANKARAY, Metro, EGO otobüsleri, validatör olan özel halk otobüsleri (ÖHO) ve özel toplu taşıma araçlarını (ÖTA) kapsıyor.

Yeni bilet fiyatlarıyla; tam biniş 4,5, öğrenci biniş ücreti 2,5 lira olurken, transfer ücreti bu tutarların yarısı olarak belirlendi.

Buna göre, 3,25 lira olan Ankarakart tam biniş ücreti 4.5 lira, 1.75 lira olan öğrenci biniş ücreti 2,5 lira oldu.

Öğrencilerin 200 biniş karşılığında 60 liraya satın aldığı abonmansa 225 biniş için 75 lira olarak değiştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yeni toplu taşıma tarifesine ilişkin açıklamada zamların 'Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlediği yıllık yüzde 36 değerleme oranı dikkate alınarak hazırlandığı' söylendi.

Bilet fiyatlarının, açıklanan enflasyona göre son 25 yıldaki en düşük oranda olduğu kaydedilen açıklamada, "Gider maliyetlerindeki artış göz önüne alındığında tam bilet tutarı 6.5 lira olması gerekirken 4.5 lira olarak belirlenmiş, aradaki fark kurumumuzca karşılanacaktır." ifadeleri kullanıldı.