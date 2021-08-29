Ankara'da sokak köpekleri ölü bulundu

Ankara'nın Ayaş ilçesi Teke Mahallesi'nde Çamözü Kümeevleri mevkiinde bulunan Basınevleri Sitesi'nin yöneticisi Mehmet Ali Kükrer, dün öğle saatlerinde site bahçesinde beslediği sokak köpeklerine mama vermek için çıktığında 5 köpeğin ölü bedeni ile karşılaştı.

DHA'nın haberine göre Kükrer, ölen köpeklerden 4'ünün aynı yönlere bakar şekilde yan yana yattığını fark etti. Kükrer, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye jandarma ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden veteriner ekibi sevk edildi. Hayvanların ölü vücutları site bahçesinden toplanırken, ölen hayvanlardan 4'ü gömüldü. 1 hayvan ise kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsiye götürüldü.

Hayvanların onları zehirleyen kişiler tarafından kasten yan yana dizildiğini söyleyen Kükrer, "Köpeklerin ne yediklerine dair bir bulgu henüz bulunamadı. Ancak, bu olay öncesinde sitede 30-40 civarında köpek yaşıyordu, şu an ancak 5 köpek kaldı. Verdikleri zehirden buradaki yaban hayvanları da yiyip zehirlendi muhtemelen" diye konuştu.