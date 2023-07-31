Ankara'da simit yarından itibaren 10 TL olacak

Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, yarından itibaren Ankara’da simidin 10 TL olacağını duyurdu. Simide en son 22 Ocak’ta zam yapılmış, 7 TL olmuştu.

ANKA'nın haberine göre Delibaş, zammın gerekçesini ise şöyle açıkladı:

“Ankaralı vatandaşlarımız maalesef yine bir zam haberiyle karşınızdayız. Ankara’da 12 Ocak’ta simide 7 TL zam kararı 1 Ağustos itibarıyla Ankara’da simit 10 TL olacaktır. Paranın alım durumu gittikçe kötüye gidiyor. Her gün maliyet hesapları yapmak zorundayız. Bugün mazotun litresi 37 lira. Biz geçen sene 17 liraya aldığımız mazotu bu sene 37 liraya alıyoruz. Susam fiyatlarına yüzde 300 zam geldi. Un fiyatları yüzde 300 zam yedi. Kiraları konuşmaya bile gerek yok. Bu meslek yapılamaz hale geldi. Hepinizden Ankaralılar olarak özür diliyoruz; çünkü biz yapmıyoruz, sadece güncelliyoruz.”