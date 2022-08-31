Ankara'da servis ücretlerine zam

Ankara’da okul servis ücretlerine zam geldi. Zamla birlikte 0-3 kilometre arası yıllık 5 bin 96 TL oldu.

Haber Merkezi

Ankara’da okul servis ücretlerine zam geldi.

Yapılan zamla birlikte 0-3 kilometre arası yıllık 5 bin 96 TL oldu.

15 kilometreyi aşan her kilometre için ise 150 TL ek ücret alınacak.

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