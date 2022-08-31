Ankara’da okul servis ücretlerine zam geldi.
Yapılan zamla birlikte 0-3 kilometre arası yıllık 5 bin 96 TL oldu.
15 kilometreyi aşan her kilometre için ise 150 TL ek ücret alınacak.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Ankara'da servis ücretlerine zam
Ankara’da okul servis ücretlerine zam geldi. Zamla birlikte 0-3 kilometre arası yıllık 5 bin 96 TL oldu.
Haber Merkezi
Ankara’da okul servis ücretlerine zam geldi.
Yapılan zamla birlikte 0-3 kilometre arası yıllık 5 bin 96 TL oldu.
15 kilometreyi aşan her kilometre için ise 150 TL ek ücret alınacak.