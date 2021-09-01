Ankara’da sel ve fırtına etkili oldu: Binaların çatısı uçtu, evleri su bastı

Ankara'nın Akyurt ilçesine bağlı Karaçam Sokak'ta şiddetli rüzgar sokaktaki binaların çatısını uçurdu.

Çatının uçan parçaları 3 aracı kullanılamaz hale getirirken, elektrik telleri de koptu. Bazı parçalar ise yüzlerce metre uzağa savruldu.

Ankara Caddesi'nde de bir binanın çatısının bir kısmı binanın altında bulunan marketin yanına düştü. İşlek caddede kimsenin bulunmaması nedeniyle yaralanan olmadı.

Altındağ ilçesi Hüseyingazi Mahallesi'nde de şiddetini artıran rüzgar cadde kenarında duran ağaçları devirdi. Karapürçek Mahallesi'nde yağış nedeniyle kısa sürede bazı sokaklarda su baskını oldu, bazı daireleri su bastı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yağıştan etkilenen ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etti.

Polatlı ilçesinde ise aşırı yağıştan sonra meydana gelen sel, çok sayıda küçükbaş hayvanın telef olmasına ve yolların bozulmasına neden oldu.