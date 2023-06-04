Ankara'da sağanak: Karayolu trafiğe kapandı

Ankara'sa akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle Polatlı ilçesine bağlı Poyraz Mahallesi'nde yollar göle döndü.

DHA'nın haberine göre Ankara-Eskişehir karayolu, bölgede meydana gelen taşkın sonucu geçici olarak trafiğe kapatıldı ve uzun araç kuyrukları oluştu, bazı sürücüler araçlarında mahsur kaldı.

Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı. Suların çekilmesiyle birlikte Ankara-Eskişehir karayolu tekrar trafiğe açıldı.



Ankara Valisi Vasip Şahin, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Polatlı ilçemiz Poyraz Mahallesi mevkiinde Eskişehir-Ankara karayolu, yoğun yağış sebebiyle meydana gelen taşkın sonucu kısa süreli olarak kapanmış olup, an itibarıyla her iki yönde de kontrollü olarak trafik akışı sağlanmaktadır" dedi.