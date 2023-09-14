Ankara'da patlayan su borusu bir evi sular altında bıraktı: Evde kalanlar tahliye edildi

Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Doğukent semtindeki 1109. Cadde'de ASKİ'ye ait ana hat üzerinde borunun patlaması sebebiyle bir bina 12 saat boyunca su aldı.

Belediye, itfaiye ve ASKİ'ye bir kaç kez bilgi vermiş olmalarına rağmen hiç bir müdahale olmadığını belirten bina sakinleri binayı tahliye etmek zorunda kaldı.

Saat 17.00'de gelen ASKİ ekipleri, su arızasını giderdi ancak apartmanın alt katında bulunan daireleri ve depoları su bastığı için istinat duvarlarının yıkılmış olduğu belirlendi. Binanın kayma riskinin olduğu ifade edilirken, belediye yetkililerinin olay yerine gelmemiş olması tepkilere neden oldu.

Binanın kayma riskinden endişe eden bazı kat sakinleri binayı terk ederken, binada kalan yurttaşlar ise durumdan endişe duyuyor.