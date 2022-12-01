Ankara'da öldürülen Afganistan uyruklu beş kişinin katil zanlısı hakkında kırmızı bülten

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir evde 10 Kasım tarihinde cesetleri bulunan Afganistan uyruklu beş kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada, cinayet zanlısı olduğu belirlenen ve yurt dışına kaçtığı tespit edilen M.O.Y. için kırmızı bülten çıkarıldığı belirtildi.

Olaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması devam ederken, olayın meydana geldiği evde yaşamını yitirenlere ait çok sayıda cep telefonu buldu.

Cinayetlerde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda delici ve kesici alet, parmak izi veya doku örneklerinin olup olmadığının araştırılması için laboratuvara gönderildi. Savcılık, yaşamını yitirenlerin tırnak arasında fail ya da faillerin DNA kalıntılarının bulunup bulunmadığının araştırılması için de Adli Tıp Kurumu'na talimat verdi.

Ölen kişilerin banka hesap hareketleri ile HTS kayıtlarını da inceleyen ekipler, cinayetleri, Afganistan uyruklu M.O.Y'nin işlediğini belirledi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan şüphelinin olaydan sonra ülkesine kaçtığı tespit edildi. Savcılığın talebi üzerine şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi. (AA)