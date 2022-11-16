Geçen hafta Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir evde Afganistan uyruklu 5 kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin şüpheli M.O.Y. hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Sözcü'nün haberine göre, M.O.Y.'nin 9 Kasım'da Afganistan'a kaçtığı belirlendi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Ankara'da 5 Afgan'ın katilinin nereye kaçtığı belli oldu
Ankara'da 5 Afgan'ı bıçaklayarak öldürdüğü belirtilen şüphelinin Afganistan'a kaçtığının belirlendiği öğrenildi.
Haber Merkezi
Geçen hafta Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir evde Afganistan uyruklu 5 kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin şüpheli M.O.Y. hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Sözcü'nün haberine göre, M.O.Y.'nin 9 Kasım'da Afganistan'a kaçtığı belirlendi.