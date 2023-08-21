Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 80 oranında zam talebi

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul servis ücretlerine yönelik tartışmalar devam ederken Ankara’da da servisçilerin yeni dönem için talep ettikleri zammın oranı belli oldu.

T24’ten Eray Görgülü'nün haberine göre; Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, yüzde 80 oranında bir zam istediklerini açıkladı. Talebin Ankara Esnaf ve Sanatkârları Odası (ANKESOB) Fiyat Tarife Komisyonu tarafından değerlendirileceğini kaydeden Elmadağlı, birkaç gün içerisinde kararın açıklanmasını beklediklerini ifade etti.

Söz konusu talep kabul edilirse Ankara’da en düşük mesafe olan 0-3 kilometre için belirlenen yıllık taşıma ücret 6 bin 115 TL’den 11 bin TL’ye çıkarılacak.

'Enflasyon karşısında yüzde 80 de yeterli değil'

En son ocakta yüzde 20 oranında artış yapıldığını hatırlatan Elmadağlı, “Aslında artan mazot fiyatları ve enflasyon karşısında yüzde 80 de yeterli değil. Ancak hem halkımız hem de esnafımız mağdur olmasın istiyoruz” dedi.

Elmadağlı, özel okullarda bazı servis firmalarının fahiş fiyat talebinde bulunduğu iddiaları ile ilgili de “Sıkıntı tur firmalarından kaynaklanıyor. Özel okullar tur firması ile anlaşma yapıyor, bu firmalar da bizim 11 bin TL istediğimiz hizmet için 22 bin TL fiyat talebinde bulunuyor. Bazı okullar komisyon alıyor, bağış istiyor. Bunlar da fiyatlara yansıyor” diye konuştu.