Ankara'da öğretmenlerin indirimli ulaşım hakkı mücadelesi sürüyor: 'Kanunda düzenlemeler açık'

Ankara’da özel okul öğretmenlerinin 2015’te hukuksuzca elinden alınan ücretsiz ulaşım hakkı için başlatılan kampanya kapsamında geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde bir basın açıklaması yapılmıştı.

Birlik Sendikası Öğretmen Bürosu tarafından belediye önünde yapılan basın açıklamasında, özel okullarda, kolejlerde, kurs, etüt ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan eğitim emekçilerinin de kamuda görev yapan meslektaşları gibi ücretsiz ulaşım hakkına sahip olmak istediği ifade edilmişti.

"Hakkımız olan fakat Melih Gökçek döneminde elimizden alınan indirimli ulaşımın bizim için ne kadar da hayati bir ihtiyaç olduğunu anlatmaya geldik" diyen özel okul öğretmenleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde ücretsiz ulaşım hakkı için basın açıklaması yaptıktan sonra kampanya kapsamında topladığı imzaları yetkililere teslim etmişti.

'Yetkili kurum merkez yönetim ama...'

Bunun üzerine belediyeden görüştüğümüz bir yetkiliye toplanan imzaları ve belediyenin konuyla ilgili değerlendirmesini sorduk. Söz konusu dilekçenin değerlendirileceğini belirten yetkili, "konuyla ilgili yetkili kurumun belediye değil merkez yönetim" olduğunu söyledi. Belediye yetkilisi "kimlerin ücretsiz yararlanabileceğine dair kanunun merkezi yönetim tarafından belirlendiğini, yine de net bir sonuç belirtilemeyeceğini" ifade etti.

'Kimlerin yararlanabileceği ilgili yerel yönetimin yorumuna bağlı'

Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz Avukat Nihal Yıldırım Selvi öğretmenler için uygulanan indirimli ulaşım hakkının yasal dayanağını hatırlattı. Söz konusu düzenlemeden kimlerin yararlanabileceğinin ilgili yerel yönetimin uygulamaya ilişkin yorumuna bağlı olduğunu belirten Selvi, "Özel kurumlarda görev yapan öğretmenler, daha önce bu haktan yararlanmaktayken bu uygulamanın kaldırılması da yine belediye yönetiminin iradesiyle gerçekleşmiş durumda" dedi.

Selvi şunları ifade etti:

"Öğretmenler için uygulanan indirimli ulaşım hakkının yasal dayanağı 2002 tarihli bir Bakanlar Kurulu kararıdır. Bu kararda 'eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında' görev yapan personelin bu haktan yararlanabileceği zaten kararlaştırılmış olup; söz konusu indirim hakkından kimlerin yararlanabileceği ise tamamen ilgili yerel yönetimin uygulamaya ilişkin yorumuna bağlıdır. Eğer özel okul öğretmenlerinin de eğitim-öğretim hizmetleri personeli olduğu kabul ediliyorsa ki aksi eşitlik prensibine aykırı olacaktır; Milli Eğitim Müdürlüğü onaylı öğretmenlik kimliği ibraz etmesi halinde ilgili öğretmenin de bu haktan yararlandırılması gerekir. Yani Bakanlar Kurulu kararını sadece resmî kurumlarda görev yapan öğretmenlerle sınırlı olarak uygulamak düzenlemeyi dar biçimde yorumlayarak uygulamaktır. Nitekim özel kurumlarda görev yapan öğretmenler, daha önce bu haktan yararlanmaktayken bu uygulamanın kaldırılması da yine belediye yönetiminin iradesiyle gerçekleşmiş durumda. Kaldı ki İstanbul dahil kimi başka şehirlerde halen özel kurum öğretmenleri Milli Eğitim Müdürlüğü onaylı öğretmen kimlik ibrazı ile bu haktan yararlanabilmektedir.

'Öğretmenlere denk bir şekilde yararlandırılması gerektiği düzenlemede mevcut'

Öte yandan 5580 sayılı yasaya göre özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin yetki, sorumluluk, ödül ve ceza konularında 657 Sayılı Devlet Memurları yasasına tabi olduğu ve sosyal yardım kapsamındaki ek ödemelerden resmî okullarda görev yapan öğretmenlere denk bir şekilde yararlandırılması gerektiğine dair açık düzenlemeler mevcuttur."

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