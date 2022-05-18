ABB önünde eylem: Biz de öğretmeniz! İndirimli ulaşım hakkımızdır

Ankara’da özel okul öğretmenlerinin 2015’te hukuksuzca elinden alınan ücretsiz ulaşım hakkı için başlatılan kampanya kapsamında bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde bir basın açıklaması vardı.

Birlik Sendikası Öğretmen Bürosu tarafından belediye önünde yapılan basın açıklamasında, özel okullarda, kolejlerde, kurs, etüt ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan eğitim emekçilerinin de kamuda görev yapan meslektaşları gibi ücretsiz ulaşım hakkına sahip olmak istediği ifade edildi.

“Bugün buraya esasen hakkımız olan fakat Melih Gökçek döneminde elimizden alınan indirimli ulaşımın bizim için ne kadar da hayati bir ihtiyaç olduğunu anlatmaya geldik” diyen özel okul öğretmenleri, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Biliyoruz ki; özel okullar-kolejler denilince akıllarda, yüzbinlerce lira karşılığında alınan eğitim-öğretim, özel güvenlikli binalar, kapıda bekleyen lüks araçlar yani tabir yerindeyse ışıltılı bir fotoğraf canlanıyor.

Ancak tüm bu ışıltılı görüntü, bu kurumlarda çalışan öğretmenlerin verdiği yaşam mücadelesiyle taban tabana zıt! Çünkü bu okullarda çalışan, buraları ayakta tutan biz öğretmenler birçok kurumda asgarî ücretle, bazılarında ise ancak yaşamda kalmamızı sağlayabilecek düzeylerde yetersiz ücretlerle çalıştırılıyoruz.

Bu da yetmezmiş gibi, patronlar verdikleri üç kuruş maaşla bizden; “prezentabl” görünmemizi yani markalı giysiler, yeni ayakkabılar giyinmemizi, kuaförlere gitmemizi, kaliteli parfümler kullanmamızı talep ediyor. Fakat biz bugün karnımızı bile zor doyuruyoruz.

Mevcut hayat pahalılığı koşullarında hepimiz her yeni güne yeni bir zamla başlıyorken; kiraydı, faturalardı, mutfak masraflarıydı derken ücretlerimiz daha aldığımız gün elimizden uçup gidiyor. Birçok kurumda akşamları online toplantılara katıldığımız, hafta sonu etütlere geldiğimiz halde hak ettiğimiz ek ders ücretlerimiz, fazla mesailerimiz ödenmiyor. Birçok kurumda İş yerlerine kendi imkanlarımızla gidip gelmemiz bekleniyor. Bizler tüm bu geçim derdinin altında ezilirken; hayat pahalılığı ve işsizlik endişesiyle bu koşullarda çalışmaya zorlanıyoruz. Ve biliyoruz ki biz bir araya gelmedikçe kimse bize hakkımız olanı kendiliğinden vermiyor. Artık biz özel kurum öğretmenleri Birlik Sendikası çatısı altında bir araya geliyoruz.

Tüm bu şartlar karşısında Ankara Büyükşehir Belediyesine sesleniyoruz; patronların bize reva gördüğü tüm bu dayatmalara karşı Birlik Sendikasında bir araya gelip mücadele eden biz özel kurum öğretmenlerinin haklı sesine kulak verin;

Kamuda çalışan öğretmenlere tanınan belediye araçlarını indirimli kullanma hakkı bizlere de tanınmalıdır! Anayasal eşitlik ilkesine aykırı olan mevcut uygulamaya bir an önce son verilmelidir! Önceki belediye başkanı döneminde yürürlüğe sokulan bu eşitsiz uygulamaya son verilmelidir!

Özel kurumlarda çalışan öğretmenlerin indirimli ulaşım hakkının iade edilmesi demek; bizler için her gün eve iki ekmek daha alabilmek demektir!

BİZİ ÖĞRETMENDEN SAYMAYARAK İNDİRİMLİ ULAŞIMDAN YARARLANMA HAKKIMIZI ELİMİZDEN ALAN MELİH GÖKÇEK’İN HUKUKSUZ UYGULAMASINDAN DÖNÜLMESİNİ VE İNDİRİMLİ ULAŞIM HAKKIMIZIN MEVCUT YÖNETİM TARAFINDAN İADESİNİ TALEP EDİYORUZ.

BİZ DE ÖĞRETMENİZ! İNDİRİMLİ ULAŞIM HAKKIMIZDIR!

Şimdi Ankara’nın dört bir yanında, işyerimizden arta kalan zamanlarda nöbetleşe stantlar açarak topladığımız imzaları Büyükşehir Belediyesine sunmak üzere heyetimizle birlikte evrak birimine geçiyor ve en kısa sürede Belediyeden bu haklı talebimize olumlu yanıt bekliyoruz.