Ankara'da 'Nazi' operasyonu: Dokuz kişi gözaltına alındı

Ankara'da sanal medyada ırkçı ve şiddet içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen, aralarında 7 çocuğun da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, Nazi sembolleri ve kuru kafa maskesi ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, dijital platformlarda ırkçı ve şiddet içerikli paylaşımlar yapan şahıslara yönelik ortak bir çalışma gerçekleştirdi.

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DHA'nın aktardığına göre sanal devriye ve teknik takip çalışmaları sonucunda, sosyal medya üzerinden aşırı sağcı, nasyonal sosyalist ve ırkçı şiddet unsurları içeren paylaşımlar yaptığı belirlenen şahısların kimlikleri tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda yedisi çocuk dokuz şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda, bir adet kurusıkı tabanca, bir adet havalı tüfek, üç adet bıçak ele geçirilirken, faşist semboller, Nazi bayrakları ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana da el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.

Sosyal medya üzerinden örgütleniyorlar

Geçtiğimiz aylarda Ankara’da Nazi hayranı bir çetenin Kızılay’da, kent merkezinde provokatif şekilde faaliyet gösterdiğine dair haberler kamuoyuna yansımıştı.

Askeri kamuflaj giyen, NATO, ABD ve patron düzeni karşıtı afişleri söken bu çete, duvarlara gamalı haç çiziyor, Hitler'in baş harfleri olan "A.H." kısaltmasını yazıyor ve iddiaya göre sokakta yalnız gördükleri solculara saldırmayı da marifet sayıyor.

Ayrıca bu çete, yine geçtiğimiz aylarda TKP Genel Merkezi önüne gelerek, kimseye görünmeden Nazi selamı “pozu” vermiş, bunu da sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmıştı. Bu çetenin iplerinin kimin elinde olduğu, hangi hesap ve provokasyon için sokağa salındığı “şimdilik” bilinmiyor.

Ancak bilinen şey, sosyal medyada “Cumhurbaşkanına hakaret” gibi iddialarla hesaplar hızla kapatılıp, soruşturmalar açılırken Neo-Nazi çetelerin örgütlenmeleri ve propaganda faaliyetlerine göz yumulduğu.

Ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden örgütlenen bu çetelerin, kısa bir süre önce kız çocuklarına yönelik istismar suçu işlediğine dair yazışmalar ortaya çıkmıştı.

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