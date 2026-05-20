Ankara sokaklarında dolaşan Nazi artığı çetenin ipleri kimin elinde?

Dün bir sosyal medya hesabından, Ankara’da Nazi hayranı bir çetenin Kızılay’da, kent merkezinde provokatif şekilde faaliyet gösterdiğine dair bir paylaşım yapıldı.

Askeri kamuflaj giyen, NATO, ABD ve patron düzeni karşıtı afişlerini söken bu grup, duvarlara gamalı haç çiziyor, Hitler'in baş harfleri olan "A.H." kısaltmasını yazıyor.

Sokakta ya da sosyal medyada en ufak bir hak arama eyleminin dibinde biten emniyetin seyirciliği eşliğinde sokakta “terör estirmeye” hevesli bu çete, iddiaya göre sokakta yalnız gördükleri solculara saldırmayı da marifet sayıyor.

Dün sosyal medya üzerinden görüntüleriyle ifşa edilen çete, akşam saatlerinde bu kez TKP Genel Merkezi önüne gelerek, kimseye görünmeden burada Nazi selamı “pozu” verip, bunu da sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

Bu çetenin iplerinin kimin elinde olduğu, hangi hesap ve provokasyon için sokağa salındığı “şimdilik” bilinmiyor.

Öte yandan TKP’li hukukçuların, parti binası önünde poz verip dağılan çeteye ilişkin hukuki adım attığı öğrenildi.

