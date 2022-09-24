Ankara’da mücadele büyüyor: İki yeni semt evi yola çıktı

Ankara’da semt evlerinin sayısı artıyor. TKP Cebeci ve Sokullu’da iki yeni semt evinin açılışını yaptı. Mahallelinin yoğun katılımlarıyla yapılan açılışlardan ilki saat 16.00’da Sokullu’daydı.

‘Çaresizliğe son vermek için bir araya geliyoruz, yayılıyoruz’

Sokullu Semt Evi’nin açılışını yapan Deniz Aksoy, açılışa katılan herkese teşekkür ederken, semt evinin mahallelinin dayanışma, birlikte mücadele ve örgütlenme alanı olduğuna işaret etti.

Aksoy’un ardından açılışa katılan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan söz aldı. Okuyan, “Semt evleri için sanılıyor ki, TKP yeni yerler açıyor, çalışmaları kolaylaşıyor. Böyle değil, semt evleri bir sonuç. Bu semt evleri, Türkiye’deki devrimcilerin, yurtseverlerin, komünistlerin bu ülke bizim, ülkemizi seviyoruz, değiştireceğiz diyenlerin kararlılığının ürünüdür” ifadesini kullandı.

Sokullu'daki açılış.

Türkiye’de milyonlarca kişinin eşitsizliğin farkında olduğunu, bunu sonuna kadar yaşadığını vurgulayan Okuyan, “İnsanlar çare göremiyor, sorun burada. Yalnız insan çaresiz hisseder, çaresizlik birlikte olamamaktan kaynaklanıyor. Çare birlikte olmak, beraber yol yürümekte. Çaresizliği gidermek birbirimize değerek, el uzatarak olur. Bu halka sürekli çaresizlik nedeniyle hataya zorlandı. Şimdi buna karşı çare için bir araya geliyoruz, yeni yerler açacağız , daha fazlası lazım, ülkenin her yerinde, birkaç ay içinde 40 yeni yer daha açacağız. Çaresizliği sonlandıracağız” ifadesini kullandı.

Çok sayıda mahallelinin, emekçinin katıldığı etkinlik daha sonra müzik dinletisiyle devam etti.

Sokullu Semt Evi

İkinci açılış Cebeci’deydi

TKP’nin bugün Ankara’da yaptığı ikinci semt evi açılışı ise Cebeci’de gerçekleştirildi.

Çok sayıda gencin ve emekçinin katılımıyla açılan Cebeci Semt Evi’nde ilk konuşmayı TKP Merkez Komitesi üyesi Ozan Yılmaz yaptı.

Emekçilerin bugün çok ağır koşullar altında yaşamaya çalıştığına işaret eden Yılmaz, “Bugün semt evleri bu ağır koşullara karşı emekçilerin dayanıştığı, yardımlaştığı ve örgütlenme için buluştuğu bir yer. Cebeci Semt Evi Cebecililerin buluştuğu, dayanıştığı bir yer olacak, mücadele burada büyüyecek, dayanışma da. Sadece bu değil yaşadığımız bu düzen içerisinde daha kalıcı bir çözümü bugün Türkiye’de ortaya çıkarabilmek için var bu semt evleri. Bu ülkede gerçek çıkış yolunu hep birlikte göstereceğiz, bu mücadeleyi hep birlikte büyüteceğiz” diye konuştu.

Cebeci'deki açılış.

Yılmaz’ın ardından Semt Evi adına konuşmayı Nahide Özkan yaptı. Özkan “Emekçi halk için dayanışma çok önemlidir, yalnızca dayanışarak bu karanlıktan çıkabiliriz. Ancak dayanışma içerisinde umutsuzluğu aşabiliriz. Bu ülkenin emekçi halkının yani bizlerin umuda dayanışmaya yan yana gelmeye ihtiyacı var. Bu semt evi bu göreve hizmet edecek” diye konuştu.

Özkan’ın ardından müzik dinletisiyle açılış etkinliği sona erdi.