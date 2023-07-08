Ankara'da 'Laikliği Aramak' söyleşisi: 'Öfke örgütlü bir iradeye dönüşmeli'

Ankara’da Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) ve Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK) öncülüğünde “Cumhuriyetin 100. Yılında Laikliği Aramak” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi. Önceki gün yapılan söyleşi gazeteci-yazar Zülal Kalkandelen, Şair ve yazar Eren Aysan ve Kadın Dayanışma Komiteleri sözcüsü Gizem Batı Ayaz’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Söyleşide laiklik, siyasi cinayetler ve kadın mücadelesi başlıkları ele alındı.

İlk konuşmayı gerçekleştiren Zülal Kalkandelen, laikliğin cumhuriyet tarihindeki yerini ve tasfiye sürecini TBMM’nin kuruluşundan itibaren aşama aşama anlattı. Meclis'in kuruluşunun ilk günlerinden itibaren laik bir düzen kurma amacıyla ilerlediğini ifade eden Kalkandelen, laikliğin sadece inançlılık üzerinden tanımlanamayacağını, laikliğin “toplumun referansını dinden almayan yasalarla yönetilmesi” olduğunu belirtti. Laikliğin tasfiye sürecinin ve karşıdevrimin genel kanının aksine 1950’lerden itibaren değil ilk meclis içerisindeki mücadelelerden itibaren başladığını söyledi.

Muhalefet partilerinin laiklik kelimesini ağızlarına dahi almayarak büyük bir ihanet içerisinde olduklarını belirten Kalkandelen, laikliğin kadın mücadelesi için önemine de değindi.

Söyleşide söz alan Eren Aysan konuşmasında Türkiye’de gericiliğin katlettiği aydınlarımızdan bahsetti. Türkiye’nin çok sayıda aydın katliamına tanıklık ettiğini belirten Aysan, bu katliamların dini ve milli duyguların rencide edildiği iddiasıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Gen kuşakların bu katliamlardan bihaber olduğunu ifade eden Aysan, bu durumun bugüne kadar olan iktidarlar tarafından bilinçli bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti.

Kadın Dayanışma Komiteleri sözcüsü Gizem Batı Ayaz, kadınların ülkedeki gericilikten nasibini en çok alan kesim olduğunu belirterek konuşmasına başladı. Düzenin laiklik üzerinde rahatça tepindiğini belirtti. Bu konuda toplumda var olan öfkenin örgütlü bir iradeye dönüşmemesiyle niteliğini yitirdiğini belirten Ayaz, Kadın Dayanışma Komiteleri’nin Türkiye’nin dört bir yanında işçi evleri ve semt evlerinde kadınlarla bir araya gelerek mücadeleyi sürdürdüğünü söyledi.

Ayaz, toplumun bu Meclis'e sığmayacağını, kadınların, emekçilerin söz sahibi olduğu bir ülkeyi kurmanın en temel ihtiyaç olduğunun altını çizerek sözlerini noktaladı.