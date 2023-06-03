Ankara'da kuvvetli yağış: Yavaş'tan 'izinler kaldırıldı' açıklaması

Ankara’da sağanak ve dolu etkili oldu. Kent merkezindeki bazı ilçelerde kısa süreli dolu yağışının görüldüğü şehirde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı meydan ve caddelerdeki araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.

Cadde ve yollarda biriken suların tahliyesi için ilçe ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Kuvvetli yağışın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, yağışlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mor ve turuncu fırtına poligonu etkisindeki Tüm bölgelerde süren yağışlar nedeniyle ilgili birimlerin tüm izinlerinin kaldırıldığını duyurdu.

Yavaş'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Değerli hemşehrilerim, Kentimizde yılın en yoğun yağışı yaşanmaktadır. Mor ve turuncu fırtına poligonu etkisinde tüm bölgelerde süren yağışlar nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır. Teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürecek, tüm ihbarlara tek tek ulaşacağız."

Değerli hemşehrilerim,



Kentimizde yılın en yoğun yağışı yaşanmaktadır. Mor ve turuncu fırtına poligonu etkisinde tüm bölgelerde süren yağışlar nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır.



Teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürecek, tüm ihbarlara tek tek… https://t.co/RLtMElzzds — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) June 3, 2023

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın bugün öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacağı uyarısında bulunmuştu.