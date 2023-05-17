Ankara'da kuvvetli rüzgar: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, 1 kişi yaralandı

Ankara'da etkili olan kuvvetli rüzgarda ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, bir caminin minaresi yıkıldı; 1 kişi yaralandı.

Ankara'da öğleden sonra etkili olan rüzgar ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 45 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle birçok ağaç devrildi, çatı uçtu. Etimesgut ilçesinde alışveriş merkezinin çatısı tamamen uçarken, çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı. İlçedeki merkez camisinin de minaresi fırtına nedeniyle yıkıldı. Minareden kopan parçaların isabet ettiği 1 kişi yaralandı. Yaralı, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çatılardan kopan parçaların isabet ettiği birçok araçta da hasar meydana geldi. Kentte kuvvetli rüzgarın ardından da yağmur etkili oldu. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Valilikten uyarı

Ankara Valiliği, yağmur ve rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. Açıklamada, Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere, Çubuk, Kalecik ilçelerinde yerel ve kuvvetli sağanak ile gök görültülü sağanak yağışı beklendiği belirtilerek, ani sel, su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, "Ankara'da yoğun yağış başlamıştır. İlgili tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde, 1221 araç ve 2565 personelle yağışın olumsuzluklarına aralıksız olarak müdahale etmektedir" açıklamasını yaptı.

'Teyakkuzdayız'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabıdan yaptığı açıklamada vatandaşları uyararak teyakkuzda olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Değerli hemşehrilerim, Ankara'da yoğun yağış başlamıştır. İlgili tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde, 1221 araç ve 2565 personelle yağışın olumsuzluklarına aralıksız olarak müdahale etmektedir. Başkent 153 hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Meteorolojiden alınan verilere göre Ankara’mızdaki rüzgarın saatte 78 km hıza kadar çıkması beklenmektedir. Tedbir almanızı rica ederim.

Başkent 153 hattından bizlere ulaşabilirsiniz, teyakkuzdayız."