Ankara'da Küba'yla dayanışma sergisi yoğun ilgiyle açıldı: 'Şimdi sıra bizde, Küba'ya güneş topluyoruz'

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) Görsel Sanatlar İnisiyatifi ve José Martí Küba Dostluk Derneği (JMKDD) tarafından planlanan, onlarca sanatçının eserlerini bağışladığı Küba ile dayanışma sergisi bugün Ankara'da açıldı.

Detay Sanat Galerisi'nde yapılan açılışa sanatçılardan ve sanatseverlerden yoğun ilgi vardı.

Açılışa Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios da katıldı. Sergide yer alan eserlerin gelirleriyle Küba ile dayanışma kampanyasına güç verilecek.

'Küba halkına topyekün bir bedel ödetilmeye çalışılıyor'

Açılışta konuşan Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios, Küba halkına topyekün bir bedel ödetilmeye çalışıldığını ifade etti.

Palacios, Küba halkının tüm abluka koşullarına karşı kararının tamamen direnmek ve Küba'nın toprak bütünlüğünü savunmak yönünde güçlü bir direniş göstermek olduğunu söyledi.

"Küba halkı direnirken bu direnişi gösterirken asla kendi ilkelerinden vazgeçmeyeceklerini" söyleyen Palacios bu sergiye katkı koyan tüm sanatçılara ve destek veren halka teşekkür etti.

Türkiye'deki aydınlardan gördükleri desteğin sadece bu sergiden ibaret olmadığını belirten Palacios, "Trump'ın imzaladığı kararnameden sonra 500'den fazla gazeteci, akademisyen ve aydının bir imza kampanyası başlatarak Küba'ya destek verdi. Ve bu kampanya hâlâ devam ediyor. Türkiye toplumunun birçok kesimine ulaşan bu imza kampanyası sadece sanatçılar ve aydınlarla sınırlı değil. İşçiler ve emekçiler de bu kampanyaya destek veriyor" dedi. Palacios şu an Türkiye'de binlerce insanın imzasıyla bu kampanyanın sürdüğünü bildiğini ifade etti.

Palacios, Küba halkının egemenliğini savunmasındaki mücadelesine verilen destekten dolayı oradaki herkese ve aydınlara teşekkür etti.

'Türkiye halkı Küba'nın yanında'

Etkinlikte söz alan THTM Sözcüsü Prof. Dr. Oğuz Oyan, JMKDD ve THTM'nin öncülüğünde düzenlenen bu sergiye 100'den fazla sanatçının destek verdiğini, birden fazla eser verenlerin olduğunu ancak bu eserlerin tamamını sergilemenin mümkün olmadığını dile getirdi.

Sergide emeği geçen sanatçı dostlarına, eserleri satın alarak katkı vereceklere ve bizzat oraya gelerek katılan herkese teşekkür eden Oyan, serginin İstanbul ve İzmir'de de açılacağını belirtti.

Oyan, "Bugün Küba'nın içinde bulunduğu abluka nedeniyle yaşadığı enerji sıkıntısını bir güneş paneli inşasına katkıda bulunarak desteklemek istiyoruz. Ve bu kendi açımızdan bakıldığında büyük bir proje" derken aynı zamanda Türkiye'de sorumlu siyasilerin Küba'ya destek göstermesi için de mücadele edeceklerini ve bir bağış kampanyasının da devam ettiğini söyledi.

Oyan, "Mesele, sadece emperyalizmin kuşatması altında olan son sosyalist örnek ülke olarak Küba'nın varlığının korunması gereken bir değer olarak kabul edilmesi değil. Büyükelçi de az evvel söyledi. Bu destek sadece aydınlarla sınırlı değil. Türkiye halkı genel olarak Küba ile dayanışma içinde. Bugün sokakta kime sorulursa sorulsun ABD emperyalizminin bu kuşatmasına ve haksız saldırılarına tavır alacaktır. Türkiye'nin kendisinin bir kurtuluş savaşıyla kurulmuş bir ülke olarak her zaman mazlumlardan, saldırıya uğrayanlardan yana olduğunu ve emperyalizme karşı durduğunu söylemek isterim" dedi.

Oyan, bu yüzden Türkiye'de aydınlarla sınırlı olmayan çok geniş bir desteğin bulunduğunu ve bu dayanışmayı büyüteceklerini ifade etti.

'Abluka güneşi engelleyemez'

José Martí Küba Dostluk Derneği Genel Sekreteri Aslıhan Ilgaz da konuşmasında, "Bugün burada sadece sergi açılışı için bulunmadık, gerçekten de sınırları aşan bir dayanışmanın somut bir adımı için bir araya geldik. Bu dayanışma gösteriyor ki sanatçılarımız insani olan şeylerle doğrudan temas ediyor. Bunu da sanatın gücünü göstererek yaptılar" dedi.

Küba'nın temsil ettiği değerleri vurgulayan Ilgaz, "Bugün bütün dünya halklarının umudu olan Küba'nın temsil ettiği çok fazla şey var. Küba her zaman ihtiyacı olan ülkelere, yoksul halklara kendi dayanışmasını iletti. 6 Şubat depremlerinde Maraş'ta 32 kişiden oluşan sağlık tugayı ile Maraş'ta haftalarca görev yaptı Küba. Bunun dışında Küba, sağlığın eğitimin ücretsiz olmasını, herkes için ulaşılabilir olmasını temsil ediyor. Bilimin toplum yararı için yapılmasını temsil ediyor. Kültürün ve sanatın sadece ulaşılabilenlerin değil bütün toplumun toptan yararlanacağı etkinlikler olmasını temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

Somut dayanışma hedeflerini açıklayan Ilgaz, "Biz Küba'ya güneş topluyoruz. Güneş engellenemez dedik, abluka güneşi engelleyemez dedik. Geçtiğimiz hafta somut olarak bir dayanışma başlattık. Güneş panelleri kuracağız Küba'ya. Bu dayanışma ile Santa Clara ilinde üç tane sağlık merkezinin güneş enerjisi panellerini kuracağız. Bu sağlık merkezlerinden biri yaklaşık üç milyon kişiye hizmet veren büyük bir kardiyoloji merkezi. Biri aynı zamanda tıp fakültesi hizmeti veren hastane, bir tanesi de hasta bakımıyla ilgilenen yatılı hastalarla psiko pedagoji merkezi. Biliyorsunuz enerji krizi sadece teknik bir şey değil, aynı zamanda bu hastaların ilaçların korunması, kullandıkları makinaların çalışabilmesi, yoğun bakımların, yeni doğan küvezlerinin çalışabilmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla Küba'nın yıllardır bütün halklara yaptığını şimdi sıra bizde diyerek yanıt vermeye ve bu dayanışmayı büyütmeye çalışıyoruz" dedi.

Ilgaz konuşmasını, "Bu sergi de bu dayanışmanın parçası. THTM'ye ve sanatçılara, THTM'nin Görsel Sanatlar İnisiyatifi'ne, sergiyi gezenlere, anlatanlara, bu dayanışmayı büyütenlere teşekkür ediyorum" diyerek sonlandırdı.

'Sanatın kendisi bir direnme biçimi'

Sergide eserleri bulunan Prof. Cebrail Ötgün, sanatın eleştirel yönüne dikkat çekerek, "Sanatın kendisi bir direnme biçimi. Eleştirel sanat ise bunun üzerine eklenecek bir fazla şey, hele bir de bunu başkalarına da ulaştırma şansınız varsa aldığınız karşılığı somutluyorsunuz. Biz sanatçılar atölyelerde bir resim yaratırken kişisel olanı burada topluma ulaştıran sanatın toplumsal boyutunu inşa ediyoruz. Burada çeşitli biçimlerde eserler var. Dayanışma olunca ne kadar içsel, bireysel, kişinin kendisine özgü şeyler oluyorsa da dayanışmanın içinde başka biçimler kavuşuyor. Burada olduğum için, olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Ressam ve yazar Abidin Celal Binzet ise serginin birleştirici yönüne vurgu yaparak, "Küba için böyle bir dayanışma sergisinin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi kutluyorum. Sanatın birleştirici gücüne inanıyorum çünkü sanat daima karanlığı yok eder" ifadelerini kullandı.

Sergi 8 Mayıs'a kadar Detay Sanat Galeri'sinde Ankaralı sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

