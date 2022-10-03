Ankara'da katledilen müzisyen Onur Şener toprağa verildi

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında 3 kişi tarafından istedikleri şarkıyı bilmediği gerekçesiyle katledilen müzisyen Onur Şener için bugün Cebeci Asri Mezarlığında yer alan İsmet Oğultürk Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şener'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra müzik camiasından pek çok isim yer aldı.

5 buçuk yaşında bir kız çocuğu sahibi olan Şener törenin ardından Cebeci Asri Mezarlığında toprağa verildi.

'İnsan sevgisiyle doluydu benim oğlum'

İHA'nın haberine göre Onur Şener'in annesi Leyla Pınar Şener, “Bütün arkadaşlarına her yerde yardımcı olan, tüm iyiliklere koşan, hayvan ve insan sevgisiyle doluydu benim oğlum. Aslan yürekli ve cesurdu. Herkese bir iyiliği dokunmuştur. Kendisine geçmedi bu iyilikler. Oğlumu erkenden çaldılar benden” dedi.

'Yeter artık, bu son olsun'

Baba Erhan Şener ise, davanın sonuna kadar takipçileri olacaklarını ifade ederek, “Böyle bir ölümü hak etmiyordu. Yapanları Allah kahretsin. Peşini bırakmıyorum. Ne gerekiyorsa o yapılacak. Böyle bir şey bir daha olmasın. Yeter artık. Bu son olsun” diye konuştu.

Avukatından dava süreciyle ilgili açıklama

Şener’in yakın arkadaşı olan ve davanın vekili olan Avukat Meltem Banko, “Kendisi birkaç kişinin şımarıklığı yüzünden vahşice katledildi. Davanın peşini bırakmayacağız ve hepsinin ceza alması için büyük mücadele vereceğiz. Lütfen bu dava siyasallaşmasın. Biz Onur Şener davasıyla ilgili toplumun her kesiminden destek almaktayız. Birleştirici olalım. Hepimizin tek amacı bu canilerin en yüksek cezayı almamaları. Bu sadece Onur Şener’i değil, sahne alan tüm gece müzisyenlerini ilgilendirmektedir. Sanatçılardan destek bekliyoruz. Konserlerine başlamadan önce, dinleyicilerine bu olayı hatırlatsınlar. Gece faaliyet gösteren tüm mekanların da bir kez daha gözden geçirilmesi gerekmektedir. Farklı güvenlik zafiyetleri görüyoruz. Lütfen bu konuyu uzakta tutmayalım” şeklinde konuştu.

'Gece çalışan bütün emekçilerin yarası'

Şener’in arkadaşı Kaan Yalçın ise, “Bir babaya, çok değerli bir müzisyene kıyıldı. Davanın takipçisi olacağız. Bu sadece Onur’un ya da müzisyenlerin değil, gece çalışan bütün emekçilerin en büyük yarası. Kişini çalıştığı kurum burada önemli değil. Adalet herkes için lazım. Bunun siyaset ya da siyasallaşmayla bir ilgisi yok” ifadelerini kullandı.

3 kişi tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı

Şener'in katledilmesiyle ilgili İlker Y., Ali G., Semih S., Jale E. ve Gözde G. olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı. İlker K., Ali G., Semih S., tutuklandı. J.E. ve G.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.