Ankara'da kardiyoloji uzmanına fiziksel şiddet

Ankara Tabip Odası, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kardiyoloji uzmanı olan bir hekimin fiziksel şiddete maruz kaldığını açıkladı. Açıklamada, şiddete maruz kalan hekimin hasta baktığı esnada randevusuz muayene olmak isteyen başka bir hasta tarafından şiddete maruz kaldığı aktarıldı.

"Sağlıkta şiddetin içinde bulunduğumuz şiddet ortamından bağımsız olmadığını biliyoruz" ifadesine yer verilen açıklama şöyle:

"Sağlıkta şiddet dinmek bilmiyor, yetkililer izliyor. Bugün Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kardiyoloji Uzmanı meslektaşımız, hasta baktığı esnada randevusuz muayene olmak isteyen başka bir hastanın fiziksel şiddetine uğramıştır. Ankara Tabip Odası olarak saldırganların hak ettikleri cezayı alması için gerekli adımları attık. Sağlıkta şiddet bitene kadar mücadelemiz devam edecek. Şiddetsiz bir sağlık ortamında çalışabilmek için TTB’nin önerdiği Sağlıkta Şiddet Yasası bir an evvel çıkarılarak uygulanmalıdır. Sağlıkta şiddetin içinde bulunduğumuz şiddet ortamından bağımsız olmadığını biliyoruz. Sağlıkta dönüşüm programı ile yaratılan kışkırtılmış sağlık talebi ve faillerin cezasız bırakılması içinde bulunduğumuz katlanılmaz şiddet ortamının sebepleridir"