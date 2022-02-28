Ankara Tabip Odası: Yoksulluk bir halk sağlığı sorunudur

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu ve Halk Sağlığı Komisyonu “Yoksulluk bir halk sağlığı sorunudur” konulu basın toplantısı düzenledi.

28 Şubat günü öğle saatlerinde Ankara Tabip Odası’nda gerçekleştirilen ve Ankara Tabip Odası sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan basın toplantısında konuşan Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Muharrem Baytemür, halkın sağlık hakkının sadece sağlık hizmetleriyle değil temel haklar olan beslenme, barınma, ısınma ve sosyal refah ortamında yaşama gibi haklarla birlikte bir bütün olarak ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

Halk Sağlığı Komisyonu üyesi Dr. Ebru Basa tarafından okunan basın açıklamasında ise, eşitsizliklerin ve yoksullaşmanın yurttaşların temel gereksinimlerini karşılamakta giderek zorlanmasına yol açtığı belirtildi ve ısınamayan, barınamayan, yeterli ve dengeli beslenemeyen yurttaşların sağlıklarını yitirmelerinin de kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

Açıklamanın ardından bir kez daha söz alan ATO Genel Sekreteri Dr. Muharrem Baytemür, “Bu ülkede doğan her insanın, her çocuğun temel ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması gerekir çünkü bu zenginlikler hepimizin yarattığı zenginliklerdir. O nedenle temel ihtiyaçların çalışılmasa bile karşılanması gerekir, bunlar olmadan insanların sağlıklı olması mümkün değildir” dedi.