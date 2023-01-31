Ankara'da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Başkentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, il genelinde gece saatlerinde etkisini artırdı. Yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin ise sorumluluk sahalarında denetimleri sürüyor. (AA)
Ankara'da kar yağışı etkisini artırdı, kent beyaza büründü
Başkentte kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı, sabah saatlerinde kent güne beyaz bir örtüyle başladı.
Haber Merkezi