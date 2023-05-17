Ankara'da kadın cinayeti: Songül Şaşırmaz adlı kadın erkek kardeşi tarafından öldürüldü

Malatya’dan depremzede olarak iki erkek kardeşiyle Ankara’nın Mamak ilçesine yerleşen Songül Şaşırmaz, erkek kardeşi Şahin Şaşırmaz tarafından öldürüldü. Diğer erkek kardeşi Abbas Şaşırmaz'ı bıçaklayarak yaralayan zanlı, balkondan atlayarak kaçmaya çalışırken, mahalleli tarafından yakalandı. Olay yerine gelen polis, Şahin Şaşırmaz'ı gözaltına aldı. Yaralı Abbas Şaşırmaz, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, Songül Şaşırmaz'ın cesedi ise Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Songül Şaşırmaz, erkek kardeşi tarafından sistematik şiddete uğruyordu. Duruma tepki gösteren mahalleli, defalarca polisi aramalarına rağmen fail hakkında herhangi bir işlem yapılmadığını ve kadının koruma altına alınmadığını belirtti.

Öte yandan Şaşırmaz’ın öldürülmeden önce evinin balkonundan yardım istemesine rağmen ne polisin ne de başka birinin yardıma gitmediği ifade edildi.