Ankara’da kadın cinayeti: Boşanmak istediği erkek tarafından öldürüldü

Ankara’da bir erkek, boşanma aşamasındaki kadını öldürüp intihar etti.

DHA'da yer alan habere göre, cinayet, Karapürçek Mahallesi 346'ncı Sokak’ta meydana geldi. Bir süredir kızı ile birlikte yaşayan Şerife Başaran, evden çıktığında boşanma aşamasındaki erkek Hasan Başaran ile karşılaştı. Yaşanan tartışmanın ardından Hasan Başaran, otomobilinden aldığı tüfekle Şerife Başaran'ı başından vurdu.

Otomobiline binip kısa bir mesafe giden Hasan Başaran, bu kez tüfekle kendi başına ateş etti. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şerife Başaran ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hasan Başaran ise olay yerinde öldü.

Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.