Ankara'da IŞİD operasyonu: 28 gözaltı

Başkent Ankara'da IŞİD'e yönelik operasyonda 28 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.
İHA'nın haberine göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD'in çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla irtibatlı olan 33 yabancı uyruklu kişiyi belirledi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliklerinde "eylem yapabilecekleri değerlendirilen" şüphelilere yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonda 28 kişi gözaltına alındı. 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.