Ankara'da hekimi darp eden saldırgan tutuklandı

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli nöroloji uzmanı Dr. Ebru Ergin Bakar’ı darp eden ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan hasta F.Y. bugün tutuklandı.

Hekim Ebru Engin Bakar, görev yaptığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne dün ilaç yazdırmak için gelen F.Y.’nin saldırısına uğramıştı. Saldırgan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan Bakar, F.Y.’nin istediği ilacı yazmadığı için kendisini darp ettiğini öne sürmüştü.

Polis eşi olduğu öğrenilen F.Y.’nin, olayın ardından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı. Bu durum kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Türk Nöroloji Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada, saldırıya uğrayan Bakar’ın nöroşirurji servisinde yatarak tedavi edildiği belirtilerek, “Türk nöroloji camiası adına sağlıkta şiddete hayır diyor, mesleğimizi sürdürürken giderek artan ve bizi tehdit eden şiddete karşı önleyici, caydırıcı ve kapsamlı önlemlerin alınması talebimizi bir kez daha yüksek sesle yeniliyoruz” denilmişti.

F.Y., kamuoyundaki tepkiler üzerine bugün önce gözaltına alındı ardından da tutuklandı. F.Y.’nin tutuklandığı bilgisini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu. Koca, paylaşımında, “Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli nörolog arkadaşımıza yönelik şiddet suçundan şüpheli şahıs, Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanmıştır. Karar ve sağlıkta şiddet konusuna gösterilen hızlı hassasiyet sebebiyle yargıya teşekkür ediyoruz” dedi. (ANKA)