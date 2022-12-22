Ankara'da Hasanoğlan Semt Evi açılıyor

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) semt evi açılışları devam ediyor. TKP, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde 25 Aralık Pazar günü TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın katılımıyla yeni bir semt evi açılışı yapacak.

TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Tarikatların ve cemaatlerin geleceğimizi kapatmasına izin vermiyoruz diyenler semt evlerinde umudu yeşetmeye devam ediyor. Hasanoğlan Semt Evi 25 Aralık'ta Ankara Elmadağ'da açılıyor" denilerek TKP dostları ve bölgede yaşayan yurttaşlar açılışa davet edildi.