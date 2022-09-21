TKP Ankara'da 2 yeni semt evi açılışını duyurdu

Türkiye Komünist Partisi, 24 Eylül Cumartesi günü Ankara'da 2 yeni semt evi açılışı gerçekleştirecek.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi (TKP), bu hafta Ankara'da 2 yeni semt evi açılışı gerçekleştirecek. Semt evlerinin açılışları 24 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek.

Sokullu Semt Evi'nin açılışı cumartesi günü saat 16.00'da, Cebeci Semt Evi'nin açılışıysa aynı gün saat 17.00'de yapılacak.

TKP tarafından yapılan açıklamada, "Gericiliğe karşı aydınlanma, pahalılığa karşı dayanışma, patron düzenine karşı mücadele semt evlerinden yükselecek!" denildi.

Semt evlerinin açılışlarına tüm TKP dostları davetlidir.

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