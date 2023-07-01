Ankara'da halk Madımak için yürüdü

Bugün Ankara'da aralarında Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSKAD) Ankara Şubesi ve Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) de olduğu birçok dernek ve siyasi partinin çağrısıyla Madımak'ta katledilenler için bir anma düzenlendi.

"Susma, Haykır: Şeriata Karşı Laiklik, Zulme Karşı Adalet" başlığıyla yapılan çağrıyla Dikmen Caddesi'nde buluşan Ankaralılar 2 Temmuz Anıt Parkı'na yürüdü. "Şeriata, faşizme, karanlığa geçit yok!", "Sivas'ta yakanlar AKP'yi kuranlar!", "Sivas'ın ışığı sönmeyecek!" sloganlarıyla gerçekleşen yürüyüşün ardından anma programı için 2 Temmuz Anıt Parkı'n buluşuldu.

Anma programında birçok sanatçı ve PSAKD Ankara Şube Semah Topluluğu yer aldı.

