Ankara'da Güven Hastanesi'nin genişleme çalışmalarında yangın yönetmeliğine aykırılık tespit edildi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan Ayrancı semtindeki Özel Güven Hastanesi'nin yeni binalar satın alıp hastane kompleksini büyütmesine mahalleliler uzun süredir tepki gösteriyor.

Bölgenin konut bölgesi olmaktan çıkıp ticari bir bölgeye dönüşmesine neden olan bu genişleme adımları, mahallede devasa bir trafik ve otopark sorununa yol açıyor. Hastanenin çevresindeki sokaklarda mahalle sakinlerinin evlerinin önüne araçlar park ediliyor, insanlar araçlarıyla evlerinden çıkamaz hale geliyor ve duruma itiraz edildiğinde hastane valelerinin adeta terör estiren baskıcı tutumlarıyla karşılaşılıyor.

Mahallelinin yaşam alanını daraltan hastanenin şimdi de can güvenliğini tehlikeye atan usulsüz bir genişleme çalışması yürüttüğü resmi raporlarla belgelendi.

Muhtardan kapsamlı inceleme talebi

Remzi Oğuz Arık Mahallesi muhtarı Süleyman Demircan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne dilekçe vererek tehlikeye dikkat çekti.

Hastanenin Ayrancı'daki Şimşek Sokak üzerinde yer alan zemin kat arka cephesindeki acil servis genişletme ve tadilat çalışmalarının imar, yapı, statik ve deprem güvenliği mevzuatına uygunluğu konusunda ciddi tereddütler barındırdığına dikkat çeken mahalle muhtarı, mahalle sakinleri adına hasta ve çalışanların can güvenliği açısından acil bir yerinde denetim talep eden etti.

Taşıyıcı sistemden deprem güvenliğine kadar birçok soru işareti

Muhtar Demircan'ın kurumlara sunduğu dilekçede, yürütülen çalışmaların binaların taşıyıcı sistemlerine ve statik yapısına zarar verip vermediği ilk sırada sorgulandı.

Bu kapsamda kolon, kiriş, perde ve döşeme gibi temel elemanlarda kesit küçültme, delme veya zayıflatma işlemi yapılıp yapılmadığının incelenmesi istendi.

Yapılan değişiklikler için belediyeden revize statik proje onayı, yapı veya tadilat ruhsatı alınıp alınmadığı ile imar planına uygunluk durumu da aydınlatılması istenen diğer konular oldu.

Dilekçede ayrıca zemin kat yüksekliğinde ve iç hacimlerde mevzuata aykırı değişiklikler ile bodrum, zemin veya arka cephelerde ruhsata aykırı kapalı alan artışı yapılıp yapılmadığının denetlenmesi talep edildi.

Acil servis alanının genişletilmesinin mevcut mimari projeye uygun olması gerektiği vurgulanırken, sağlık tesisleri için hayati önemdeki yangın kaçış yollarının, sirkülasyon alanlarının ve güvenli tahliye koşullarının korunup korunmadığı soruldu.

Son olarak yapıya eklenen tabela, sundurma, çıkma ve kaplama gibi unsurların can güvenliği riski yaratıp yaratmadığı ile inşaat sürerken hastane hizmetinin devam etmesinin çevre parseller açısından kamu güvenliğini ihlal edip etmediğinin incelenmesi istendi.

Resmi raporla yangın yönetmeliğine aykırılık belgelendi

Mahallede yaşayanların şikayeti ve muhtarlığın bilgi alma talebi üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önlem Şube Müdürlüğü, ilgili sorulara dair resmi bir yanıt gönderdi.

Hazırlanan resmi yazıda, hastanedeki usulsüzlükler belgelendi.

Yapılan bu inceleme sonucunda hastanenin yangın yönetmeliğine uygun olmadığı belgelendi. İtfaiye dairesi, yapısal değişiklikler sonrasında düzenlenecek olan onaylı tadilat projesinin kendilerine getirilmesi halinde yangın tedbirleriyle ilgili olarak yeniden inceleme yapılabileceğini belirterek hastanedeki mevcut güvenlik zafiyetini resmi olarak kayıt altına aldı.