Ankara'da gözaltına alınan TKP'liler serbest

Bugün Merkez Bankası önünde 'Halkımızı yoksullaştıranlardan hesap soracağız' dedik. Gözaltına alınan tüm arkadaşlarımızı geri aldık, mücadele sürüyor ✊ sen de katıl:⬇️⬇️https://t.co/lbdxC6RnDS pic.twitter.com/TTLrkQe6zL