Ankara'da gözaltına alınan TKP'liler serbest

TKP, Merkez Bankası önünde AKP'nin ekonomi politikalarına karşı protesto düzenlemiş ve 20 TKP'li gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan TKP üyeleri serbest bırakıldı.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi bugün Merkez Bankası önüne yürüyüş yaparak protesto gösterisi düzenlemişti. AKP’nin ekonomi politikalarının protesto edildiği eylemde 20 TKP üyesi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan TKP üyeleri serbest bırakıldı.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan TKP Ankara İl Örgütü, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Merkez Bankası önünde 'Halkımızı yoksullaştıranlardan hesap soracağız' dedik. Gözaltına alınan tüm arkadaşlarımızı geri aldık, mücadele sürüyor."

Haber

TKP'den Merkez Bankası önünde eylem: 'Halkı yoksullaştıranlardan hesap soracağız'