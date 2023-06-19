Ankara'da gözaltına alınan TKP'liler serbest

Türkiye Komünist Partisi bugün Merkez Bankası önüne yürüyüş yaparak protesto gösterisi düzenlemişti. AKP’nin ekonomi politikalarının protesto edildiği eylemde 20 TKP üyesi gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan TKP üyeleri serbest bırakıldı.
Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan TKP Ankara İl Örgütü, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Merkez Bankası önünde 'Halkımızı yoksullaştıranlardan hesap soracağız' dedik. Gözaltına alınan tüm arkadaşlarımızı geri aldık, mücadele sürüyor."
Bugün Merkez Bankası önünde 'Halkımızı yoksullaştıranlardan hesap soracağız' dedik. Gözaltına alınan tüm arkadaşlarımızı geri aldık, mücadele sürüyor ✊ sen de katıl:⬇️⬇️https://t.co/lbdxC6RnDS pic.twitter.com/TTLrkQe6zL— TKP Ankara (@AnkaraTkp) June 19, 2023