Ankara'da gözaltına alınan 90 öğrenci serbest bırakıldı

Yurtların yetersizliğini ve ev kiralarındaki artışı protesto etmek için "Gençlerle Yürü" sloganıyla başlattıkları "Barınamıyoruz Hareketi" eylemlerinde gözaltına alınan 90 üniversite öğrencisi gece saatlerinde serbest bırakıldı.

Tüm gözaltıların serbest bırakılmasının ardından "Barınamıyoruz Hareketi"nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda “#GençlerleYürü'yen, bu ülkenin yoksul milyonlarına yüzünü dönmüş, #GençlereYoluAç diyerek yönetenlerin ablukalarının üstüne yürüyen herkesle bugün açtığımız yeni sayfaya mücadelemizi birlikte yazacağız. Dayanışmayla” denildi.