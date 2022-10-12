Ankara'da Gezi davasında karar çıkmadı

Ankara’daki Gezi Davası’nın bugünkü duruşmasında karar çıkması beklenirken mahkeme duruşmayı 1 Aralık’a erteledi.

Daha önce ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 25 sanığın beraat ettirilmesi yönünde görüş bildiren savcı iki yıl sonra mütalaasını değiştirerek sanıklara bu suçtan da ceza verilmesini talep etmişti.

Davanın duruşması bugün Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Celse arasında verilen kararla mahkeme heyetinden iki üyenin değiştiği ve sanıklardan biri hakkında başka bir dosyadan bir açık, iki gizli tanık ifadesinin bu dava dosyasına eklendiği öğrenildi.

Üç dakika sürdü

Toplam üç dakika süren bugünkü duruşmada mahkeme heyeti, gelmeyen sanık avukatlarının mazeretlerinin kabulüne ve dosyaya ifadesi eklenen açık tanığın bir sonraki celsede sanıkla yüzleştirilmesine karar vererek duruşmayı 1 Aralık’a erteledi. (ANKA / Gürkan Demirtaş)