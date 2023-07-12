Ankara'da 'FETÖ' soruşturması: 47 gözaltı kararı

'FETÖ'nün Ankara 'finans yapılanmasına' yönelik soruşturmada 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturma sonucunda örgüt hiyerarşisi içerisinde "finans sağlama", "himmet toplama", "muhasebe takibi yapma", "kuryelik yapma" ve "örgüt üyelerine yer sağlama" gibi örgütsel faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 47 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

6 ilde şüphelilere yönelik gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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