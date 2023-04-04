Ankara'da 'FETÖ' operasyonu: 14 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada "FETÖ" mensuplarının kamu kurumlarına yerleştirilmelerinde rol aldıkları tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 8 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 11'i yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemler devam ediyor. (AA)