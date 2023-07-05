Ankara'da fabrikada patlama: Bir kişi yaralandı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Mahallesi’nde temizlik malzemeleri üretimi yapılan fabrikada meydana gelen olaya göre, tankerden temizlik malzemeleri üretiminde kullanılan kimyasal maddenin boşaltımı sırasında patlama yaşandı.

DHA'nın haberine göre, tanker şoförü Vedat Türkay yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık, polis, AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı Türkay, ambulansla Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan şoförün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.