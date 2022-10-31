Ankara'da eşi tarafından bıçaklanan kadın yoğun bakımda: 'Kasıtlı ve bilinçli saldırı'

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 28 Ekim Cuma günü Kerkük Parkı'nda gerçekleşen olayda, Songül Ersever, eşi Haydar Ersever'in bıçaklı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Songül Ersever'in yoğun bakımda olduğu bildirildi.

İki çocuk annesi Songül Ersever Cuma günü saat 15.30 sıralarında Keçiören'deki Kerkük Parkı'nda çocuklarını almak için dışarı çıktığı sırada, Haydar Ersever tarafından saldırıya uğradı. Haydar Ersever'in Songül Ersever'i 7 yerinden bıçakladığı bildirilirken, Songül Ersever'in hastane kaldırıldığı ve yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği aktarıldı.

Songül Ersever'in yakınları, saldırgan Haydar Ersever'in cinayete teşebbüs ettiğini ve saldırıyı planladığını belirttiler.

16 yıl ailesiyle görüşmesini engelledi

"Fail her şeyi planlamış. Çocukları da alamadan her şeyi yaptı" diyen Songül Ersever'in kardeşi Selda Yayla, soL'a yaptığı açıklamada Haydar Ersever'in saldırıyı planlandığını ve Songül Ersever'e çocuklarını vermek için olay yerinde buluşma ayarladığını söyledi.

Haydar Ersever'in daha önce evlerine geldiğinde evdeki herkesi silahla tehdit ettiğini ifade eden Songül Ersever'in annesi de olayın ardından hastanede yaptığı açıklamada, "Kızım 16-17 senedir evli. Ancak 16 yıldır kızımla eşinin engellemeleri yüzünden görüşemiyorum. Bize geldi, hepimize silah çekti. Çok şeyler yaptı" dedi.

Songül Ersever'in eşi tarafından dışarıya çıkmasının engellendiğini, Haydar Ersever'in evden çıktığı zamanlarda kapıyı üstüne kitillediğini belirten anne, "Evden çıkmasın diye her şeyi yapıyordu. Onun için engelliyordu. 16 yıl boyunca hiç kimseyle görüştürmedi" açıklamasında bulundu.

Haydar Ersever'in çocuklarına da şiddet uyguladığı belirtiliyor.

Doğukent KDK: Olayın bundan sonra takipçisi olacağız

Kadın Dayanışma Komiteleri'yle iletişime geçen Songül Ersever'in kardeşi Selda Yayla, "Mahallemizdeki Doğukent Semt Evi aracılığıyla Kadın Dayanışma Komiteleri'yle tanıştık. Kardeşime yapılanların cezasız kalmamasını istiyorum. Böyle bir saldırının cezası hafif olmamalı kesinlikle. Bugün bize yapılan, yarın başkasının başına gelecek. Sürekli kadın cinayetleri, sürekli yaralamalar..." diyerek tepkisini gösterdi.

Doğukent Kadın Dayanışma Komitesi (KDK) olayın ardından hastaneyi ziyaret ederek açıklamada bulundu.

Doğukent KDK tarafından yapılan açıklamada, "Olayın bundan sonra takipçisi olacağız, peşini bırakmayacağız. Eşitlik ve özgürlük mücadelemize devam edeceğiz. Düzenin kadınlara dayattığı yalnızlığı kıracağız. Baktığımızda 16 yıldır ailesini göremeyen bir kadın var karşımızda. Ve çocuklarının gözü önünde bıçaklanan bir kadından bahsediyoruz. Bunun tek sebebi düzenin bizlere dayattığı çaresizliktir" denildi. Açıklamada kadınların örgütlenmesi gerektiği vurgulandı.

'Kasıtlı ve bilinçli olarak saldırıyı gerçekleştirdi'

"KDK aracılığıyla Selda Hanım ve ailesinin başına gelenler bize bildirildi. Songül Hanım'ın durumuna ilişkin bilgi verildi. Songül Ersever, bir erkek şiddetinin sonucu olarak çok ciddi şekilde yaralandı" bilgilerini paylaşan KDK Avukatı Çisel Demirkan Sakallı, "İstanbul Sözleşmesi kaldırıldığından ve kadın haklarına karşı ciddi bir saldırı başlatıldığından beri, failin cezalandırılması için kadının ölmüş olması gerekiyor, böyle bir tablo var karşımızda. Fail bu durumun çok farkında, yaptığı eylemin de farkında. Kasıtlı ve bilinçli olarak saldırı gerçekleştirdi" diyerek İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi ve iktidarın kadın karşıtı tutumunun mevcut tabloya neden olduğunu söyledi.

Avukat Demirkan Sakallı ise "Biz KDK olarak bu hukuki sürecin destekçisi olacağız. En ağır cezayı alıncaya kadar aileye destek vereceğiz" diyerek olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

CHP Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Ayaz olayın ardından yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda bu tür vakalarla çok sık karşılaşır bir hale geldik. Özellikle Avukat Çisel Demirkan'ın da söylediği gibi, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinden bugüne son 9 ayda 422 kadın hayatını kaybetti. Matematiksel bir istatistik olarak gelebilir ama biz bir anneden, kız kardeşten, evlattan bahsediyoruz. İçimiz acıyor ve artık bunun durdurulması gerekiyor. İktidarın uyguladığı politikalar, kadının toplumda yerinin olmadığı, yasal haklarının olmadığını öne sürüyor. Caydırıcı yasaların da uygulanmayışıyla cüretkarlığı artırıyor. Bu konunun takipçisi olacağız" dedi.